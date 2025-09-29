През уикенда в спортната зала на училище "Елин Пелин“ във Варна за седма поредна година се проведе приятелски баскетболен турнир за момчета до 14 г "Стар Баскет Къп – Интернационал“. Организатор на проявата бе варненския баскетболен клуб "Стар Баскет“ с подкрепата на Дирекция "Спорт“ към Община Варна.В надпреварата освен домакините от БК Стар Баскет, се включиха и отборите на Ънстопабъл (Добрич) и Светкавица (Търговище). Според регламента на турнира се изиграха три мача – всеки срещу всеки, които предложиха много емоции и зрелищни моменти, както за младите баскетболисти така и за зрителите по трибуните.В крайна сметка младите надежди на Ънстопабъл записаха две победи с 59:39 срещу варненци и с 58:40 срещу Светкавица. В последният двубой Стар Баскет надигра връстниците си от Търговище със 77:23.Турнирът даде възможност на децата да премерят сили, да натрупат опит и да покажат своите възможности в игрова обстановка. Организаторите бяха осигурили купи и медали за участниците и заявиха, че ще направят всичко възможно проявата да продължи да обединява млади таланти от различни клубове.