Завърши седмото издание на детския баскетболен турнир SB CUP International във Варна
В надпреварата освен домакините от БК Стар Баскет, се включиха и отборите на Ънстопабъл (Добрич) и Светкавица (Търговище). Според регламента на турнира се изиграха три мача – всеки срещу всеки, които предложиха много емоции и зрелищни моменти, както за младите баскетболисти така и за зрителите по трибуните.
В крайна сметка младите надежди на Ънстопабъл записаха две победи с 59:39 срещу варненци и с 58:40 срещу Светкавица. В последният двубой Стар Баскет надигра връстниците си от Търговище със 77:23.
Турнирът даде възможност на децата да премерят сили, да натрупат опит и да покажат своите възможности в игрова обстановка. Организаторите бяха осигурили купи и медали за участниците и заявиха, че ще направят всичко възможно проявата да продължи да обединява млади таланти от различни клубове.
