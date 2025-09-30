ЗАРЕЖДАНЕ...
Седем държави идват за турнира по пожароприложен спорт във Варна
Официалното откриване на турнира ще се състои днес, 30 септември, от 17:30 ч. на територията на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“. Състезанието се провежда на стадион "Локомотив“ и може да се наблюдава от 9:00 ч. до 13:00 ч. в дните до 3 октомври (петък), когато е и награждаването на победителите.
Нашият град е домакин на много спортни събития, но това по пожароприложен спорт е специално, защото участниците са не просто спортисти. Те са героите на нашето общество, защото са първите, които се отзовават и рискуват живота си в помощ на другите при бедствия, аварии и пожари, заяви заместник-кметът Илия Коев. Той призова всички граждани, които имат възможност, да присъстват на състезанията.
За купата ще се състезават 10 мъжки и пет женски отбора, поясни старши комисар Стоянов. По думите му България ще бъде представена от най-силните тимове – домакините от Варна, както и от Стара Загора, Враца и Плевен.
Главният съдия старши комисар Николаев подчерта, че пожароприложният спорт изисква качества като бързина, ловкост, смелост, съобразителност и работа в екип. В програмата са включени четири дисциплини, а крайното класиране ще е комплексно.
Николаев изтъкна още, че Варна разполага с отлични условия за такъв форум. Състезанието за купа "Одесос“ вече има своето място в календара на Международната асоциация на пожарникарите и привлича елитни състезатели и доброволци от чужбина.
Варна е пример за това как се привличат млади хора към този спорт. В града, освен клуб към регионалната дирекция, работи и школа "Огнеборец“ към Общинския детски комплекс, в която тренират близо 80 момчета и момичета, добави още старши комисар Николаев.
Киселова поздрави Ружди Ружди за новия световен рекорд: Цяла България отново споменава Вашето име с гордост
28.09
