Отбори от седем държави ще се състезават в 11-ото издание на Международния клубен турнир по пожароприложен спорт за купа "Одесос“. Сред тях са доброволци и професионални огнеборци от Чехия, Словакия, Румъния, Хърватия, Украйна, Сърбия и България. Очаква се участие да вземат и състави от Турция и Кения. Това стана ясно на пресконференция с участието на зам.-кмета по спорт Илия Коев, ръководителя на турнира – старши комисар Стоян Стоянов, директор на РД "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Варна и главния съдия – старши комисар Николай Николаев, директор на РД ПБЗН – Бургас.Официалното откриване на турнира ще се състои днес, 30 септември, от 17:30 ч. на територията на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“. Състезанието се провежда на стадион "Локомотив“ и може да се наблюдава от 9:00 ч. до 13:00 ч. в дните до 3 октомври (петък), когато е и награждаването на победителите.Нашият град е домакин на много спортни събития, но това по пожароприложен спорт е специално, защото участниците са не просто спортисти. Те са героите на нашето общество, защото са първите, които се отзовават и рискуват живота си в помощ на другите при бедствия, аварии и пожари, заяви заместник-кметът Илия Коев. Той призова всички граждани, които имат възможност, да присъстват на състезанията.За купата ще се състезават 10 мъжки и пет женски отбора, поясни старши комисар Стоянов. По думите му България ще бъде представена от най-силните тимове – домакините от Варна, както и от Стара Загора, Враца и Плевен.Главният съдия старши комисар Николаев подчерта, че пожароприложният спорт изисква качества като бързина, ловкост, смелост, съобразителност и работа в екип. В програмата са включени четири дисциплини, а крайното класиране ще е комплексно.Николаев изтъкна още, че Варна разполага с отлични условия за такъв форум. Състезанието за купа "Одесос“ вече има своето място в календара на Международната асоциация на пожарникарите и привлича елитни състезатели и доброволци от чужбина.Варна е пример за това как се привличат млади хора към този спорт. В града, освен клуб към регионалната дирекция, работи и школа "Огнеборец“ към Общинския детски комплекс, в която тренират близо 80 момчета и момичета, добави още старши комисар Николаев.