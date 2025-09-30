е домакин нав отложен мач от 6-и кръг на Първа лига. Двубоят на ст. "Христо Ботев" започва в 17:30 часа и ще бъде ръководен от Валентин Железов.Играчите насе намират на 13-а позиция във временното класиране със 7 точки. "Канарчетата" имат два успеха в последните си 5 мача в първенството, а като домакини имат 1 равенство и 4 поражения при голова разлика 2:10. Последният мач между двата тима в София завърши 1:1.Момчетата назаемат трето място с 20 точки. "Сините" имат две победи в последните си 5 мача в първенството, а като гости имат 2 победи, 1 равен и 1 загуба при голова разлика 4:3. Столичани имат две победи в последните си 5 официални мача с Ботев.