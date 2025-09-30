ЗАРЕЖДАНЕ...
Алекс Грозданов: Най-голямата награда за нас е народът по улиците
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© ФОКУС
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
"По време на първенството се бяхме абстрахирали в голяма степен от всички медиини изяви и социални мрежи, така че в последните два дни започнахме да разбираме как стоят нещата в България и какво сме направили. Как сме изкарали целия народ на улицата. Благодаря, смятам четова е най-голямата награда за отбора. Ние сме млад отбор и не сме очаквали такова посрещане. Дори на слизане от самолета споделих на треньора, че се чуствам като едно 15-годишно дете, което не знае какво се случва. Радвам се. Виждам, че целият отбор е щастлив", заяви Грозданов.
Цялото интервю може да чуете в прикаченото видео!
Още по темата
/
Илияна Йотова: Българските волейболисти ни донесоха всичко онова, от което имаме нужда всички ние
11:19
Костадин Костадинов за националите ни по волейбол: Те са героите, от които трябва да вземем пример
28.09
Още от категорията
/
Премиерът Росен Желязков: Сребърните медали са феноменален успех - цяла България ви благодари!
28.09
Слави Трифонов: За пръв път от толкова много време всички българи в България загърбихме разделението
28.09
Министър Пешев: Това е поредното доказателство, че когато имаме успехи в спорта сме сплотени и обединени
28.09
Владо Николов: Добрата игра ни дава самочувствие, че можем да си премерим силите с един отбор, който е по-добър от нас
28.09
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.