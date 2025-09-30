ЗАРЕЖДАНЕ...
Джалоренцо Бленджини: Трябва да продължим да работим по същия начин
"Давам си сметка докъде стигнахме, но в следващите дни ще придобием още представа за мащабите на това нещо. Всички състезатели трябва да са горди от това, което постигнахме. Това е плод на процес работа от последната година. Трябва да запазим сега самообладание и да се справим с това, което ни връхлита, защото може да ни попречи по пътя. За първи път си дадох сметка, че нещо може да се случи още преди 1 година, когато избрах един по един всички тези играчи. Вслушвал съм се в препоръки, но аз избрах тези състезатели и тогава си дадох сметка, че разполагам със специална група от хора. На полуфинала срещу Чехия осъзнах, че нещо голямо може да се случи. За мен няма как да сравня кой медал е с по-голям стойност. Най-силното нещо остава да се оберат плодовете от труда на този отбор, защото бяхме с най-младият отбор на Световното първенство във Филипините. Естествено, че ще се променят някои неща към нас, защото постигнахме успех. Започва най-трудното, защото всички ще се страхуват от нас, всички ще излизат срещу нас пределно мотивирани да ни побеждават. Не мога кажа къде е лимитът, но не трябва да променяме целите си и да запазим баланса. Трябва да продължим да работим по същия начин, защото иначе би се получил обратен ефект. Не трябва нищо да се променя в нас след спечеления медал. Тази група от млади състезатели показа не само спортно-техническо развитие, а че могат да дават повече от 100% от себе си. Момчетата няма да имат проблем да се справят с емоцията, но в крайна сметка нека да го изживеят, защото те си го заслужиха. Нека получат любовта на хората. Не трябва да поставяме претенции към тях от тук нататък да печелят всичко, защото това, което правим е един процес, който трябва да продължи. Не винаги може да се постигат най-високите резултати. Невероятно. Не само защото се случи толкова рано и никой не го очакваше, а и заради начина, по който стана. Целта от самото начало е класиране за Олимпийски игри в Лос Анджелис през 2028 година. Ще бъде изключително трудно за момчетата през следващите години да поддържат това ниво. Ние освен сребърния медал, се изкачихме с цели 14 места в световната ранглиста, където сме на девета позиция в момента“, завърши италианският специалист.
