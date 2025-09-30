Нова серия видеа за спортно обучение и активен начин на живот в образователна среда са подготвени в рамките на общата инициатива на Студентски спортен клуб към Икономически университет – Варна и Дирекция "Спорт“ към Община Варна. Те са продължение на вече реализирания първи в страната модел за обучение и практикуване на спорт с цел самоусъвършенстване.Новият етап от инициативата стартира през месец юли 2025 г. със заснемането на обучителна серия по специализирани функционални тренировки с Тео и Ади. С подкрепата на Дирекция "Образование и младежки дейности“ към Община Варна и Регионалното управление на образованието – Варна видеата ще достигнат до директорите на всички училища в региона. По този начин учителите ще имат възможност да ги използват като ценен инструмент в спортната и образователната дейност, особено в условия на дистанционно обучение. Всички вече заснети и предстоящи за заснемане видеа от поредицата ще бъдат свободно достъпни и в YouTube канала на Икономически университет – Варна, където всеки може да ги види.Целта на проекта е да предложи гъвкав и достъпен начин за практикуване на различни видове спорт от ученици и студенти. Чрез използването на модерни електронни канали и актуални мултимедийни похвати се създава възможност спортното обучение да продължи активно в образователна среда – в синхрон със съвременните потребности и предизвикателства.Видеата са публикувани в официалния YouTube канал на ИУ – Варна на следните линкове: