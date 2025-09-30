ЗАРЕЖДАНЕ...
По уникален за България модел във Варна изработиха спортни видеообучения
Новият етап от инициативата стартира през месец юли 2025 г. със заснемането на обучителна серия по специализирани функционални тренировки с Тео и Ади. С подкрепата на Дирекция "Образование и младежки дейности“ към Община Варна и Регионалното управление на образованието – Варна видеата ще достигнат до директорите на всички училища в региона. По този начин учителите ще имат възможност да ги използват като ценен инструмент в спортната и образователната дейност, особено в условия на дистанционно обучение. Всички вече заснети и предстоящи за заснемане видеа от поредицата ще бъдат свободно достъпни и в YouTube канала на Икономически университет – Варна, където всеки може да ги види.
Целта на проекта е да предложи гъвкав и достъпен начин за практикуване на различни видове спорт от ученици и студенти. Чрез използването на модерни електронни канали и актуални мултимедийни похвати се създава възможност спортното обучение да продължи активно в образователна среда – в синхрон със съвременните потребности и предизвикателства.
Видеата са публикувани в официалния YouTube канал на ИУ – Варна на следните линкове:
Видео 1;
Видео 2;
Видео 3;
Видео 4;
Плейлиста с всички видеа за спорт и мотивация.
