Българската звезда в развлекателния спорт, известен катоот Световната федерация по кеч (WWE) не успя да спечели интерконтиненталната титла на най-популярната верига в този спорт.Пловдивчанинът излезе срещу действащия първенец, син на легендата, на събитието Monday Night Raw, провело в "Леново Център" в Релейт, Северна Каролина.Двубоят продължи близо 9 минути игрово време (8:53), но в неговия край, точно когатощеше да направи хватката си за предаване, а опонентът му бе в безпомощност, Мистерио се измъкна.Синът на легендатапърво опита да прецака, забаламосвайки съдията, за да излезе, че нашенецът е ударил непозволено опонента си с шампионския пояс. Това не се получи, но след това Мистерио използва удар между краката, в момент, в който съдията не гледаше към ринга и в крайна сметка грабна успеха, за да запази титлата.