Световните ни вицешампиони пристигнаха пред Александър Невски
Световните ни вицешампиони тръгнаха от "Студентски град" в шампионския парад, за да пристигнат пред чакащите ги хиляди българи.
Националите за втори път играха на финал на Световно по волейбол след 1970г.
На екраните на площад "Александър Невски“ се излъчват кадри от мачовете на националния отбор на България на Световното първенство, съчетани с музикална програма. Сред изпълнителите са братя Аргирови и Фондацията със Славин Славчев, Бон-Бон и други.
Ето и целият шампионски отбор:
Симеон Николов, Стоил Палев, Венислав Антов, Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Мартин Атанасов, Руси Желев, Алекс Грозданов, Борис НачевИлия Петков, Преслав Петков, Дамян Колев, Димитър Добрев
Старши треньор:
Джанлоренцо Бленджини
Спортният коментатор Георги Петков: Представянето на волейболистите ни е по-голямо от успеха в САЩ 94'
29.09
Премиерът Росен Желязков: Сребърните медали са феноменален успех - цяла България ви благодари!
28.09
Министър Пешев: Това е поредното доказателство, че когато имаме успехи в спорта сме сплотени и обединени
28.09
Варненци в екстаз: България обърна Италия в третия гейм на финала на Световното първенство по волейбол
28.09
