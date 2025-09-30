Българският национален отбор по волейбол за мъже празнува с хилядите пред храм паметник "Александър Невски" в центъра на София.Световните ни вицешампионибяха призовани от водещите на тържественото посрещане да се качат на сцената и да изпеят, заедно с всички присъстващи, химна на Република България.Шампионският парад започна на двуетажен автобус, който тръгна със световните вицешампиони от "Студентски град".