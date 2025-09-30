, президент на Българска федерация по волейбол, говори пред хилядите зрители, дошли пред "Александър Невски" да посрещнат световните ни вицешампиони."Аз се чувствам най-гордия президент на федерация, не само в България. Успяхме да направим страхотни неща. Благодаря на всички вас, които бяхте по улиците, площадите, залите и които сега сте тук. Благодаря за подкрепата, която ни оказвахте. Обещаваме ви, че ние ще ви радваме, а вие продължавайте да ни подкрепяте", каза Ганев на сцената.