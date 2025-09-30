Световните ни вицешампиони по волейбол за мъже казаха по няколко думи по време на шампионския парад, който се проведе пред храм паметник "Александър Невски".Националите получиха новоучредени награди от Българска Федерация по волейбол.Ето какво каза всеки един от световните ни вицешампиони, както и селекционерът"Много съм емоционален. Целият отбор няма как да не иска следващото лято отново да е тук и да печелим медали за България. Обичаме ви от сърце! Обещаваме ви едно – докато играем за България, всеки от тук е готов да умре на игрището. Благодаря ви! Надявам се скоро да ви видим отново тук“."Искам да благодаря на всички на сцената, че се увериха, че нашите имена ще бъдат записани със златни букви. Поклон пред всички!“."Ще бъда кратък: за нас е чест и удоволствие да играем за България. Благодаря ви за всичко, което постигнахме това лято. Усещаме вашата подкрепа и благодарим за всички хиляди съобщения, обаждания и каквото и да е, правим го за вас“."На първо място искам да благодаря на всички на тази сцена за невероятното лято. След това искам да благодаря на вас за цялата любов, подкрепа, най-щастлив съм, че ви накарахте да се гордеем с нашата държава и това, че обичате нашата държава“."Благодаря на целия отбор и щаба, след това и на вас, които ни подкрепяхте. Първо е за това на гърдите, а после за имената отзад. Искаме да сте най-гордата нация в целия свят“.: "Благодаря сърдечно. Това, което изпитваме последните дни, е неописуемо и оправдава целия труд, който положихме. Искаме да ви зарадваме максимално. Огледайте се около вас и запомнете това, което виждате, това е нашата държава, обичайте си, помагайте си"."Благодаря ви много, че сте дошли да ни подкрепите. Благодаря, че гледахте нашите мачове. Единственото, което мога да кажа, е продължавайте в същия дух. Много съм емоционален. Благодаря ви много!""Бих искал да кажа, че България винаги е била волейбол и винаги ще бъде волейбол. Нека не се заблуждаваме че това е последният път, в който се виждаме тук. Бих искал да кажа на всички тези мои приятели и съотборници, че те са моите герои и съм горд да съм с тях на игрището. Бих посъветвал Столична община да потърси по-голям площад за златото 2028 година.""Много благодаря на всички. Благодаря на моите съотборници и нашия щаб. Последните два дни си мислих върху едно нещо. Какво ни различава нас българите от всички останали? Това е нашият непримирим дух. Гордейте се, че сте българи.""Благодаря че сте тук. Искам да благодаря на отбора, че ме приеха толкова топло. Позволих си да си разгърна потенциала си, защото съм най-малък тук. Горд съм, че съм тук"."Какво мога да кажа, което вече не беше казано. Искам да благодаря за хората на сцената, на вас, че сте тук, че ни подкрепяхте. Искам да ви обещая едно – ние на сцената ще направим всичко възможно това, което се случва, да ви стане навик всяка година“."Здравейте, прекрасни българи! На първо място искам да благодаря на прекрасния ми отбор, страхотни момчета, много трудолюбиви, моите най-добри приятели. Аплодисменти за тях! И за вас какво да кажа – аз съм абсолютно без думи. Много ви благодаря за цялата подкрепа, за съобщенията, за обаждания, за всичко, което направихте. Много обичам България! Притеснявам се, извинявам се много! Радвам се, че успяхме да сплотим една цяла нация, това е по-важно от всеки медал“.: "Аз съм без думи, наистина. Не знам, помня само "Българи, юнаци“, каза .