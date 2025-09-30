Мегазвездата във вдигането на тежестидемонстрира страхотна физическа форма само дни преди Световното първенство за мъже, което ще се проведе от 2-и до 11-и октомври във Фьорде (Норвегия).Актуалният олимпийски, световен и европейски първенец участва в хърватската лига по вдигане на тежести, като бе гост състезател за тима на КДУ Сплит.Той се пусна в новата за него категория до 94 кг.Насар записа пет опита в състезанието. Той изхвърли последователно 160, 170 и 180 кг, след което изтласка 210 и 215 кг. Младокът пропусна шестия си опит.Двубоят му от 395 кг е само с 1 кг по-малко от новия световен стандарт, поставен от Световната федерация след определянето на новите категории. Постижението му в изхвърлянето също е само един килограм под стандарта, който е 181 кг. В изтласкването стандартът е 221 кг.В състезанието Насар влезе с тегло от 92.2 кг.Очаква се в оставащите дни Карлос да запълни килограмите в своята категория и да атакува нова световна титла.Категорията на Насар на Мондиала в Норвегия ще се проведе на 9-и октомври от 20:30 часа българско време.