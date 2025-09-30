ЗАРЕЖДАНЕ...
Либерото Дамян Колев разки пред "Фокус" какво му каза Анцани на мрежата
"Емоциите са невероятни. Всичко просто е уникално. Много благодарим на всички хора, които са тук", започна Колев.
"Всички тръпнахме в очакване да се приберем в България и да видим всички наши близки, всички наши сънародници и да усетим тяхната енергия и радостта", отговори той на въпрос как е бил полетът обратно.
"Мога да кажа, че ние сме много борбени и сме страхотни хора, освен, че сме страхотни волейболисти", бе отговорът му на въпроса какво са научили за себе си след Мондиал 2025, освен, че са добри волейболисти.
"Всички сме изключително въодушевени. Това цялото внимание изключително много ни радва. Отново благодаря на всички хора, които са с нас и до нас и които ни подкрепят и ще продължават да ни подкрепят в бъдеще", не скри емоциите си Колев след което разкри какво му е казал Симоне Анцани на мрежата, когато световният първенец с Италия избърса сълзите на родното либеро.
"Каза ми, че всички от нашия отбор сме се представили на изключително високо ниво през този турнир и трябва да се гордеем с това, което сме постигнали".
Илияна Йотова: Българските волейболисти ни донесоха всичко онова, от което имаме нужда всички ние
Спортният коментатор Георги Петков: Представянето на волейболистите ни е по-голямо от успеха в САЩ 94'
Слави Трифонов: За пръв път от толкова много време всички българи в България загърбихме разделението
Варненци в екстаз: България обърна Италия в третия гейм на финала на Световното първенство по волейбол
