Мегазвездата на българския баскетбол Александър Везенков изведе своя клубен Олимпиакос до успех при гостуването на испанския Баскония със 102:96 точки в двубой от първи кръг на редовния сезон от кампания 2025/26 в Евролигата за мъже. 

Срещата се проведе във "Фернандо Бруеса арена" във Витория-Гастейс. 

Българинът финишира като най-резултатният баскетболист за целия двубой. Везенков записа "дабъл-дабъл" от 24 точки и 13 борби, добавяйки и 1 асистенция за по-малко от 29 игрови минути. Тайлър Дорси добави още 21 точки за победителите. 

За домакините френският национал Тимоти Луваву-Кабаро приключи с 23 точки.