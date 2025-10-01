Мегазвездата на българския баскетболизведе своя клубен Олимпиакос до успех при гостуването на испанския Баскония със 102:96 точки в двубой от първи кръг на редовния сезон от кампания 2025/26 в Евролигата за мъже.Срещата се проведе във "Фернандо Бруеса арена" във Витория-Гастейс.Българинът финишира като най-резултатният баскетболист за целия двубой.записа "дабъл-дабъл" от 24 точки и 13 борби, добавяйки и 1 асистенция за по-малко от 29 игрови минути.добави още 21 точки за победителите.За домакините френският националприключи с 23 точки.