Александър Везенков изведе своя клубен Олимпиакос до успех при гостуването на испанския Баскония със 102:96 точки в двубой от първи кръг на редовния сезон от кампания 2025/26 в Евролигата за мъже.
Срещата се проведе във "Фернандо Бруеса арена" във Витория-Гастейс.
Българинът финишира като най-резултатният баскетболист за целия двубой. Везенков записа "дабъл-дабъл" от 24 точки и 13 борби, добавяйки и 1 асистенция за по-малко от 29 игрови минути. Тайлър Дорси добави още 21 точки за победителите.
За домакините френският национал Тимоти Луваву-Кабаро приключи с 23 точки.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.