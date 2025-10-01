ЗАРЕЖДАНЕ...
Барса и ПСЖ приковават всички погледи върху себе си
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© x.com/FCBarcelona
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Играчите на Ханзи Флик спечелиха визитата си на Нюкасъл с 2:1, а в Ла Лига заема първа позиция. За последно двата отбора играха през 2024 г., като срещата в Испания завърши 4:1 за французите.
Футболистите на Луис Енрике победиха у дома Аталанта с 4:0, а в Лига 1 се намират на лидерската позиция. ПСЖ има две победи в последните си пет мача срещу Барса.
Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач домакините. Коефициентът за успех на Барса е 1.76, докато този за гостите е 4.00. Равенството е оценено на 4.33.
Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за испанците е оценен на 1.73, докато евентуален триумф на французите е със ставка 4.15. Равенството е оценено на 4.50.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.