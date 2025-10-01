ЗАРЕЖДАНЕ...
Във Варна започна 11-ят международен турнир по пожароприложен спорт за купа "Одесос"
Тържествената церемония по откриването на спортното събитие се състоя вчера вечерта в двора на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“, а сред официалните гости беше и заместник-кметът Илия Коев. Той подчерта, че турнирът е особено значим за града, защото събира хора, които не само се състезават, но и ежедневно изпълняват една от най-важните и рискови мисии в обществото – да защитават и спасяват човешки животи при бедствия, аварии и пожари.
На събитието присъстваха още областният управител проф. Андрияна Андреева, старши комисар Стоян Стоянов - директор на РД "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Варна, Николай Николов - съветник на министъра на вътрешните работи, Трифон Гидиков - председател на Българска федерация по пожароприложен спорт, старши комисар Красен Торимацов - директор на ОД на МВР Варна, ръководители на подразделенията на пожарните в различни градове и гости.
След церемонията бяха отличени призьорите в първата дисциплина – щурмова стълба, а за гостите бе подготвена и музикална програма.
Състезанието за купа "Одесос“ вече има своето място в календара на Международната асоциация на пожарникарите и привлича елитни състезатели и доброволци от страната и чужбина.
Киселова поздрави Ружди Ружди за новия световен рекорд: Цяла България отново споменава Вашето име с гордост
28.09
