Още един запомнящ се сезон, наситен с вълнуващи емоции и здрави битки, обещава на феновете си варненският отбор по водна топка "Комодор".През изминалия сезон талантливите ватерполисти, зад чиито успехи стоят треньорите Николай Николов – Майката, Константин Бурназов и Ардашес Ованесян – хора, които влагат безкрайно много време, усилия и сърце, за да развиват отбора и да изваждат най-доброто от всеки играч, направиха забележително представяне! Най-доброто в клубната история! И във витрината на “Комодор" сега блестят два нови шампионски трофея – във възраст U 14 и U 18 и две вицешампионски титли – при U16, и при мъжете.Главният треньор в клуба Николай Николов – Майката разказва от първо лице как се върви по пътя на успеха и какво да очакват феновете от любимите си ватерполисти през предстоящия сезон.Целта ни е да минем първия етап – както направихме и миналия сезон. Ако успеем, пътеките са утъпкани. И знаем отлично на база моментно състояние и мотивация на играчите, как да стигнем до финална четворка, където се разпределят медалите.Изключително съм щастлив, че и при четирите възрасти играхме финална четворка и спечелихме две титли и два вицешампионски трофея! Тези постижения са жадувана мечта за всеки треньор!Това е най-доброто ни представяне в клубната история откакто е създаден "Комодор". Радвам се, че се случи. Всички състезатели бяха на висота! Невероятно зареждаща и приятна емоция!Убедил съм се, че за да извадиш най-доброто от всеки играч като треньор, трябва да вземаш справедливи решения. Предварително си казваме какво искаме и се стараем да го постигнем. Моят подход към състезателите е малко по-различен – не стоя на дистанция от тях. А и те вече порастнаха, почти всички решения сме ги вземали заедно, а това е гаранция за бъдещи успехи.Когато не си минавал през трудни моменти, няма как да бъдеш готов за тях. Но при нас се получи така, че в близките години бяхме постоянни. От 3 – 4 г. не сме излизали от четворката при 17 и 18-годишните. Винаги бяхме близо.Когато се качиш на финал, е друго. Финалният мач за титлата е съвсем различен! Акцентирам върху това и се старая да освободя състезателите максимално, за да играят на върха на възможностите си. Да извадят най-доброто от себе си. В такъв мач всеки вътрешно е мобилизиран, няма как да е друго яче. Най-важното е, че през изминалия сезон нещата се случиха и се забавлявахме!Близо сме до максимума – в клубната витрина да грейнат титли и в четирите възрасти! Живот и здраве да е, вярвам и съм вътрешно убеден, че ще стигнем до този момент! Свикнали сме с това, че срещу нас винаги се играе на 100 %. "Комодор" подхожда по същия начин срещу всеки съперник. Защото отборите тази година бяха доста близки и много изравнени по качества. Видя се от самото първенството – именно затова то бе толкова оспорвано, приятно и интересно.Такъв ще бъде форматът на шампионата и тази година, в предстоящия сезон. Предполагам, че ще успеем след квалификационния етап да минем по същия път, който извървяхме миналата година.Тази година в редиците на Комодор се завръща наш играч – Никола Коев, който бе преотстъпен в "Левски" – започна да учи в София, но втората година е по-свободен и желанието му е да се върне при мъжете на Комодор.Нямаме други външни игрчи. Калоян Новаков, който е бивш състезател на "Локомотив" (Русе), от две години е при нас. Той ще навлезе в мъжката гарнитура.Заради наситения график, откакто тренираме заедно с плуването, става по-трудно. На старта на първенството ще сверим часовнинци и със "Спартак", и с "Черно море". Ще направим контролни срещи, за да успеем да влезем в ритъм по-бързо.През лятото обещаваме още по-вълнуващо издание на турнира за Купа "Девин", който "Комодор" организира и се превърна в събитие – традиция за Варна. Очакваме поне 6 външни отбора. Обещаваме, че състезанието отново ще бъде вълнуващо и интересно за феновете на водната топка!Няколко ватерполиста от "Комодор" са част от евроуспехите на националните гарнитури на България във възрастите U 18, U 16 и мъже. Това е признание за техния труд, талант и отдаденост, както и гордост за целия ни клуб.Тези момчета са не само част от нашето семейство, но и достойни представители на родината на международната сцена!Те участваха в три форума – европейски първенства в Португалия и Словения и евроквалификации в Грузия. Това са Христо Делчев, Стефан Димитров, Владимир Станков, Ангел Георгиев, Дениз Каракашев и Младен Димитров.На европейското по водна топка U 18, Дивизия 1 трикольорите спечелиха бронзов медал след категорична победа над домакина Португалия. А Христо Делчев от СК "Комодор – Варна“ бе избран за най-добър вратар! Невероятен успех и повод за гордост!Националите във възраст U 16 се окичиха със сребърни медали в Словения.Изключително сме горди от представянето и себераздаването на всички тях! Браво, момчета! Браво, България! Призът на Христо Делчев за мен като негов треньор е голяма гордост! В разстояние на 4 – 5 години, в звено вратари вървим много добре. Самите състезатели са много хубави характери и успяват да си помагат, да се влагат перфектно в тренировъчния процес.Вратарят Младен Димитров също е на висота, за известен период той игра в Германия половин сезон. После се върна. Сега с Христо Делчев са с изравнени качества. Затова има една лека конкуренция, която е приятелска, градивна и резултатите не закъсняват.На европейското в Португалия - България стоеше изключително добре – като се има предвид, че мачовете се играха по новите правила, по които предстои сега и ние за първи път да играем в първенството. Успяха да затварят пространствата и демонстрираха много добро ниво. Самият факт, че вървяха към финал е показателен.Да изградиш състезатели, които са победители и в спорта, и в живота, е най-добрата инвестиция в бъдещето! За мен по-голяма стойност има това - моите състезатели един ден да са добри хора и да си помагат. Сигурен съм, че ще е така, защото са били рамо до рамо в трудни ситуации, а това изгражда характерите им и ги калява по време на битка. Ще вървят смело напред и ще просперират. Този път на развитие на ватерполистите на "Комодор" е доказан през годините, това е моето наблюдение, в продължение на 20 години! Пожелавам си да продължават по същия начин, за да успеят да си намерят мястото в пъстрия пъзел на живота един ден.