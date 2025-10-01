От петък до неделя в спортната зала на МСК "Владислав Варненчик“ в морската столица ще се проведе четвъртото издание на турнира по кикбокс "Купа Варна“.Организатори на проявата са варненския клуб "Вокил“ и Българска конфедерация по кикбокс и муай тай със съдействието на дирекция "Спорт“ към Община Варна, Министерството на младежта и спорта и Българския спортен тотализатор.В тазгодишното издание заявки за участие са дали 319 състезатели от 41 отбори, които ще бъдат разпредели във всички възрасти от деца до мъже и жени. Те ще премерят сили в три стила: фул контакт, муай тай и лайт контакт."За всички любители на бойните изкуства, които искат да станат свидетели на зрелищни сблъсъци между най-добрите състезатели в страната - входът ще е свободен. Надпреварата във Варна ще я утвърди като столица на бойните спортове, като отново ще бъде арена за изява на млади таланти и утвърдени бойци, обединени в духа на спортсменството и уважението. Също така всеки от отборите ще получи подарък от организаторите осигурен от Община Варна“ - заяви президентът на БККМТ Галин Димов.03.10 /петък/ - 10:00 ч. – Начало на турнира04.10 /събота/ - 12:00 ч. – Официално откриване05.10 /неделя/ - 14:00 ч. – Награждаване на призьорите