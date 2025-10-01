ЗАРЕЖДАНЕ...
319 бойци ще мерят сили в четвъртия турнир по кикбокс "Купа Варна"
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Организатори на проявата са варненския клуб "Вокил“ и Българска конфедерация по кикбокс и муай тай със съдействието на дирекция "Спорт“ към Община Варна, Министерството на младежта и спорта и Българския спортен тотализатор.
В тазгодишното издание заявки за участие са дали 319 състезатели от 41 отбори, които ще бъдат разпредели във всички възрасти от деца до мъже и жени. Те ще премерят сили в три стила: фул контакт, муай тай и лайт контакт.
"За всички любители на бойните изкуства, които искат да станат свидетели на зрелищни сблъсъци между най-добрите състезатели в страната - входът ще е свободен. Надпреварата във Варна ще я утвърди като столица на бойните спортове, като отново ще бъде арена за изява на млади таланти и утвърдени бойци, обединени в духа на спортсменството и уважението. Също така всеки от отборите ще получи подарък от организаторите осигурен от Община Варна“ - заяви президентът на БККМТ Галин Димов.
Програма
03.10 /петък/ - 10:00 ч. – Начало на турнира
04.10 /събота/ - 12:00 ч. – Официално откриване
05.10 /неделя/ - 14:00 ч. – Награждаване на призьорите
Още от категорията
/
Киселова поздрави Ружди Ружди за новия световен рекорд: Цяла България отново споменава Вашето име с гордост
28.09
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.