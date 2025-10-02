На 27 и 28 септември в Национална спортна база "Спорт палас“ край Варна се проведе 11-ото издание на международния детски турнир по художествена гимнастика "Морски звезди“ и Приз "Меглена Михайлова.Домакин на събитието, което бе открито от заместник-кметът Илия Коев, бе СКХГ "Грация“ с председател Кристиана Генчева, с подкрепата на ММС, БФХГ и Община Варна.Специален гост на проявата бе 3-кратната световна шампионка Мария Гигова, като турнира уважиха също и легендите Минка Ванкова, Султанка Иванова и Анелия Атанасова. На церемонията присъстваха още Юрджан Ахмед – директор на ОП "Спорт-Варна“, Филипа Филипова – председател на СКХГ "ЧАР ДКС“, Евелина Янчева – директор на СУ "Георги Бенковски“, Елза Харалампиева – главен експерт в общинската спортна дирекция, както и много треньорки, съдии и ръководители на клубове.Специално внимание бе отделено на една друга легенда в художествената гимнастика – почетната гражданка на Варна Мария Чиприянова, която не можа да присъства, но беше почетена подобаващо от всички по повод 90-годишния си юбилей.Дългогодишната състезателка на клуба домакин Даниела Петрова сложи край на своята спортна кариера след повече от 15 години, отдадени на любимия спорт, като представи бенефисно изпълнение по време на официалната церемония за откриването на турнира.В надпреварата взеха участие 400 състезателки от 15 клуба в страната. В първия ден своите съчетания показаха индивидуалните гимнастички, а във втория ансамблите в категории А, Б и Елит, представителките в дисциплината естетическа групова гимнастика и най-малките грации в гимнастрадата.Специалният приз "Меглена Михайлова“ бе връчен на Мариела Пашова от СК "Академик“ ДСВ и нейната треньорка Мариета Дукова, както и на Даниела Петрова от СКХГ "Грация“ ДСВ над 16 г и нейната треньорка Светлана Юриевна.Призьорите във всички категории получиха купи, медали и грамоти, а за всички участници имаше осигурени награди. Главен съдия на турнира бе Рада Вражева – категория Бреве, зам. главен съдия Петя Димитрова, а секретари: Соня Лазарова и Мая Максимова.