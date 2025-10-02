Българският национален отбор по волейбол за мъже ще научи съперниците си на Европейското първенство през 2026 г. тази събота. Именно тогава ще се тегли жребият за надпреварата, на която сме съдомакини с Италия, Румъния и Финландия. Финалната фаза на състезанието ще бъде в Италия, която ни победи на финала на приключилото миналата седмица Световно първенство.Жребият ще се проведе на 4 октомври в Бари, Италия от 21:45 часа българско време, а континенталният шампионат ще се проведе в периода 10-26 септември 2026 г.Към момента България е заявила "Двореца на културата и спорта" във Варна, но при прибирането на волейболните ни национали от Филипините президентът на федерацията Любо Ганев заяви, че не е изключено София да получи домакинството си заради по-големия капацитет на "Арена София".Европейското първенство ще има 24 участника - домакините България, Румъния, Финландия, Италия; действащият европейски шампион Полша, Словения, Франция, Нидерландия, Сърбия, Украйна, Германия, Португалия, Дания, Белгия, Чехия, Естония, Швейцария, Гърция и Словакия, Латвия, Турция, Израел, Швеция и Република Северна Македония.Отново в Бари ще се изтегли и жребият за Европейското при жените, което ще се състои между 21 август и 6 септември, а страните домакини са - Азербайджан, Турция, Чехия и Швеция. България ще бъде сред участниците, заедно със Сърбия, Нидерландия, Италия, Полша, Франция, Украйна, Словакия, Германия, Белгия, Словения, Черна гора, Испания, Гърция, Хърватия, Румъния, Унгария, Португалия, Латвия, Австрия и четирите държави домакини.