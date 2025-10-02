ЗАРЕЖДАНЕ...
Жребият за Европейското по волейбол ще се тегли в събота
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© fb//volleyBUL.official
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Жребият ще се проведе на 4 октомври в Бари, Италия от 21:45 часа българско време, а континенталният шампионат ще се проведе в периода 10-26 септември 2026 г.
Към момента България е заявила "Двореца на културата и спорта" във Варна, но при прибирането на волейболните ни национали от Филипините президентът на федерацията Любо Ганев заяви, че не е изключено София да получи домакинството си заради по-големия капацитет на "Арена София".
Европейското първенство ще има 24 участника - домакините България, Румъния, Финландия, Италия; действащият европейски шампион Полша, Словения, Франция, Нидерландия, Сърбия, Украйна, Германия, Португалия, Дания, Белгия, Чехия, Естония, Швейцария, Гърция и Словакия, Латвия, Турция, Израел, Швеция и Република Северна Македония.
Отново в Бари ще се изтегли и жребият за Европейското при жените, което ще се състои между 21 август и 6 септември, а страните домакини са - Азербайджан, Турция, Чехия и Швеция. България ще бъде сред участниците, заедно със Сърбия, Нидерландия, Италия, Полша, Франция, Украйна, Словакия, Германия, Белгия, Словения, Черна гора, Испания, Гърция, Хърватия, Румъния, Унгария, Португалия, Латвия, Австрия и четирите държави домакини.
Още от категорията
/
Киселова поздрави Ружди Ружди за новия световен рекорд: Цяла България отново споменава Вашето име с гордост
28.09
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.