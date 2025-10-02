Спортни звезди изпълниха фоайето пред зала "Варна" в сградата на Общината. Това са баскетболистите от "Черно море - Тича", които преди дни завоюваха Суперкупата на България, както и Борис Начев, част от националния отбор по волейбол - мъже, който спечели сребърните медали на Световното първенство в Манила."Благодарен съм на моето семейство, на моята приятелка", сподели централния блокировач на волейболния световен вицешампион.Преди 2 години той е завършил СУЕО "А. С. Пушкин" във Варна. Още от 10-и клас е в националния младежки отбор, но е успявал да съчетае и спорта, и ученето.На церемонията в сградата на Община Варна, на която присъстваха временния кмет Павел Попов и заместник-кмета с ресор спорт Илия Коев, бяха и баскетболистите от "Черно море - Тича", които само преди дни победиха шампиона и домакин "Рилски спортист" с 84:66 (20:23, 22:14, 18:19, 24:10) и за първи път в историята си спечелиха Суперкупата на страната по баскетбол за мъже.