Изгряващата звезда на България в мъжкия тенисзагуби във втори кръг на турнира за мъже, който се провежда в Ираклион, Крит.Надпреварата е с награден фонд от 15 000 долара.18-годишният талант, който бе в основата на класирането на България за първи път в "Топ 16" на Купа "Дейвис", загуби от гръкас разгромното 2:6, 2:6.Това беше седма поредна победа за опонента на братовчеда на. Ксилас е победител в предходния турнир в Ираклион.През следващата седмица Василев ще участва на друго състезание от същия ранг на остров Крит.