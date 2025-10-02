Сподели Сподели
Елитният Добруджа пусна в предварителна продажба на билети за домакинството си срещу Арда от 11-ия кръг на българското първенство.

Мачът на стадион "Дружба“ е в неделя (5 октомври), от 15:00 часа, а билетите за него са на цени от 15 и 30 лева.

Ето какво написаха от клуба:  

"Предварителна продажба на билети за мача с ПФК Арда

Събота (04.10)

от 15:00 до 18:00 – работи Първа каса на стадион "Дружба“

Неделя (05.10) – в деня на мача

от 13:30 – касите отварят отново

Стандартен - 15 лв.

Вип - 30 лв.

ПФК Добруджа информира всички привърженици, които ще посещават мача с малолетно и/ или непълнолетно лице до 16-годишна възраст, че съгласно Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия (ЗООРПСМ), е необходимо попълване на декларация от придружителя.

Попълненият документ трябва да бъде предоставен на служителите по сигурността при входа на стадиона.

Деца до 12-годишна възраст влизат с вход свободен“.