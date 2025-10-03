Българската звезда в баскетболаи неговият Олимпиакос записаха първа загуба в Евролигата през новия сезон.Пирейци паднаха от Реал (Мадрид) като гост със 77:89 точки.Двубоят се игра в зала "Movistar Arena" в испанската столица през 7920 зрители по трибуните.Най-резултатен за победителите бе хърватинътс 18 точки.добави 13.За Олимпиакос Везенков финишира с 13 пункта, добавяйки 9 борби и 3 асистенции, към своята статистика. Той стана трети по резултатност от своя тим след(20 т.) и(14 т.).В класирането двата тима са с по 1 успех и 1 поражение за момента.