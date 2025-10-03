ЗАРЕЖДАНЕ...
Състезание по автомобилно планинско изкачване "Аладжа манастир" ще зарадва Варна
Надпреварата е четвърти последен кръг от Националния шампионат и до момента заявки за участие са дали 34 екипажа, като двама пилоти водят оспорвана битка за шампионската титла. Това Пламен Камбуров с Skoda Fabia и Ивайло Игнатов със Subaru Impreza, който има шансове и за титлата в клас НС 2, където към момента начело е Георги Чакъров с BMW E30.
Официалното откриване на състезанието е в събота, от 12:00 ч. на входа на Морската градина на алеята до Слънчевия часовник, където жителите и гостите на Варна ще могат да се докоснат до автомобилния спорт, след което участниците се насочват към Т-образното кръстовище към Аладжа манастир.
Стартът на същинската част на надпреварата ще бъде на светофара на Златни пясъци, а финала малко след чешмата на Аладжа манастир, като маршрутът е с обща дължина 3350 метра.
Програма
04.10 /събота/
12:00 ч. - Официално откриване до Слънчевия часовник
14:30 ч. – Начало на тренировките
05.10 /неделя/
10:00 ч. – Старт на състезанието
15:30 ч. – Награждаване на победителите на Т-образното кръстовище
