На 4 и 5 октомври ще се проведе автомобилното състезание по планинско изкачване "Аладжа манастир 2025“ в памет на Тодор Славов. Организатор на проявата е Автомобилната федерация на България със съдействието на Община Варна.Надпреварата е четвърти последен кръг от Националния шампионат и до момента заявки за участие са дали 34 екипажа, като двама пилоти водят оспорвана битка за шампионската титла. Това Пламен Камбуров с Skoda Fabia и Ивайло Игнатов със Subaru Impreza, който има шансове и за титлата в клас НС 2, където към момента начело е Георги Чакъров с BMW E30.Официалното откриване на състезанието е в събота, от 12:00 ч. на входа на Морската градина на алеята до Слънчевия часовник, където жителите и гостите на Варна ще могат да се докоснат до автомобилния спорт, след което участниците се насочват към Т-образното кръстовище към Аладжа манастир.Стартът на същинската част на надпреварата ще бъде на светофара на Златни пясъци, а финала малко след чешмата на Аладжа манастир, като маршрутът е с обща дължина 3350 метра.12:00 ч. - Официално откриване до Слънчевия часовник14:30 ч. – Начало на тренировките10:00 ч. – Старт на състезанието15:30 ч. – Награждаване на победителите на Т-образното кръстовище