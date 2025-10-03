ЗАРЕЖДАНЕ...
Вицешампионът "Шумен 61" очаква силна подкрепа от феновете за мача с "Фрегата"
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Младият, боеспособен отбор на Никола Карастоянов/ Костадин Семерджиев стартира убедително в елита с победа над "Спартак" (Варна) – 31:25.
В навечерието на мача с бургазлии хандбалистите на "Шумен 61" обещават на темпераментната публика, че отново ще се раздадат докрай на 100 %", ще играят на високи обороти и с непоколебим дух за победа.
В това е убеден и старши треньорът им Никола Карастоянов. "Надявам се и срещу "Фрегата" да демонстрираме този непоколебим дух за победа, който показахме в защита, в нападение и на разширена контраатака срещу спартаклии. Млад отбор сме - ще разчитаме на много сърцата игра в защита и на по-голяма динамика спрямо предходния сезон. За да побеждаваме, трябва да играем с огромно желание и хъс и, разбира се, за любимата ни публика в "Арена Шумен", която винаги безрезервно ни подкрепя", убеден е Карастоянов.
Още от категорията
/
Милен Василев: Шокиран съм от подновяването на лиценза на БФШ 2022! Очакват ни жестоки международни санкции!
02.10
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.