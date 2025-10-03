Вицешампионът "Шумен 61" очаква силна подкрепа от феновете на отбора за предстоящото домакинство срещу "Фрегата" (Бургас). Двубоят от втория кръг в мъжкия хандбален елит е на 4 октомври, събота от 16 ч в "Арена Шумен".Младият, боеспособен отбор на Никола Карастоянов/ Костадин Семерджиев стартира убедително в елита с победа над "Спартак" (Варна) – 31:25.В навечерието на мача с бургазлии хандбалистите на "Шумен 61" обещават на темпераментната публика, че отново ще се раздадат докрай на 100 %", ще играят на високи обороти и с непоколебим дух за победа.В това е убеден и старши треньорът им Никола Карастоянов. "Надявам се и срещу "Фрегата" да демонстрираме този непоколебим дух за победа, който показахме в защита, в нападение и на разширена контраатака срещу спартаклии. Млад отбор сме - ще разчитаме на много сърцата игра в защита и на по-голяма динамика спрямо предходния сезон. За да побеждаваме, трябва да играем с огромно желание и хъс и, разбира се, за любимата ни публика в "Арена Шумен", която винаги безрезервно ни подкрепя", убеден е Карастоянов.