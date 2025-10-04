ЗАРЕЖДАНЕ...
Левски иска да запази лидерското си място, но в София идва противник във форма
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Играчите на Хулио Веласкес са лидери във временното класиране с 23 точки. "Сините" спечелиха 3 от последните си 5 мача в първенството, а като домакини имат 4 успеха и 1 равенство при голова разлика 11:2. Последният мач между двата отбора бе контрола от лятото, която завърши с успех за Левски.
Момчетата на Алехандро Сагерас са на 7-ма позиция с 13 точки. Заралии спечелиха 2 от последните си 5 двубоя, а като гости имат 1 победа, 3 равенства и 1 загуба при голова разлика 5:8. Берое има 2 победи в последните си 5 официални мача с Левски.
Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач домакините. Коефициентът за успех на столичани е 1.20, докато този за гостите е 17.00. Равенството е оценено на 6.33.
Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за "сините" е оценен на 1.17, докато евентуален триумф на Берое е със ставка 15.50. Равенството е оценено на 6.75.
