е домакин нав мач от 11-и кръг на Първа лига. Двубоят в Бистрица започва в 15:15 часа и ще бъде ръководен от Кристиян Колев.Играчите насе намират на второ място във временното класиране с 22 точки. Отборът от Бистрица спечели 4 от последните си 5 мача в първенството, а като домакин има 5 успеха при голова разлика 12:3. Последният двубой между двата тима във Варна завърши 1:1.Възпитаниците наса 9-и с 11 точки. "Соколите" имат 2 успеха в последните си 5 шампионатни срещи, а като гости имат 1 победа, 2 равенства и 1 загуба при голова разлика 4:4. Варненци нямат победа в последните си 5 официални мача с този съперник.