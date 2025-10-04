е домакин нав мач от 11-и кръг на Първа лига. Двубоят на ст. "Огоста" започва в 17:45 часа и ще бъде ръководен от Георги Давидов.Играчите насе намират на 10-о място във временното класиране с 11 точки. "Славата" спечели 3 от последните си 5 мача в първенството, а като домакин има 2 успеха, 2 равенства и 1 загуба при голова разлика 5:3. Последният двубой между двата тима от 2021 г. в Монтана завърши 1:1.Възпитаниците наса 5-и с 19 точки. "Моряците" имат 2 успеха в последните си 5 шампионатни срещи, а като гости имат 2 победи, 2 равенства и 1 загуба при голова разлика 5:3. Варненци имат 3 победи в последните си 5 официални мача с този съперник.