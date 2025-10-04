Футболистът на руския Оренбург, който получи повиквателна за предстоящите световни квалификации с Турция (11 октомври) и Испания (14 октомври), отпада от състава на България заради контузия.На негово място бе повикан защитникът на Левски. Новината съобщиха от Българския футболен съюз.България приема на 11-и октомври Турция, воден от, на Националния стадион "Васил Левски" в София от 21:45 часа, а на 14-и октомври "лъвовете" гостуват на Испания на стадион "Хосе Сория" във Валядолид от 20:45 часа местно време.