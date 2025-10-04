ЗАРЕЖДАНЕ...
Спартак Варна препъна ЦСКА 1948 за върха в Първа лига
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
Мачът се проведе на стадион "Витоша" в столичния квартал "Бистрица".
"Червените" откриха резултата чрез звездата на тима Мамаду Диало. Той бе точен в 33-ата минута.
Това бе 7-и гол през тази кампания за дошлия от 4-ото ниво на френския футбол мавританец. Той е лидер при стрелците за момента.
Крайното 1:1 оформи португалският халф Берна в 58-ата минута от дузпа. С равенството ЦСКА 1948 спря серия от 3 поредни победи. Тимът се изравни на върха в подреждането с Левски, но по-лошата голова разлика ги остави на 2-о място. Двата тима са с по 23 точки, но "сините" имат мач по-малко.
Спартак (Варна) са 8-и с 12 пункта. "Соколите" вече четвърти пореден мач нямат загуба в елита.
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
