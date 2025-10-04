ЦСКА 1948 завърши 1:1 при домакинството си на Спартак (Варна) в двубой от 11-и кръг на родната Първа лига.Мачът се проведе на стадион "Витоша" в столичния квартал "Бистрица"."Червените" откриха резултата чрез звездата на тима. Той бе точен в 33-ата минута.Това бе 7-и гол през тази кампания за дошлия от 4-ото ниво на френския футбол мавританец. Той е лидер при стрелците за момента.Крайното 1:1 оформи португалският халфв 58-ата минута от дузпа. С равенството ЦСКА 1948 спря серия от 3 поредни победи. Тимът се изравни на върха в подреждането с Левски, но по-лошата голова разлика ги остави на 2-о място. Двата тима са с по 23 точки, но "сините" имат мач по-малко.Спартак (Варна) са 8-и с 12 пункта. "Соколите" вече четвърти пореден мач нямат загуба в елита.