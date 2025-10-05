Сподели Сподели
Мегазвездата на световния футбол Лионел Меси изигра нов фантастичен мач при успеха на неговия Интер (Маями) с 4:1 над Ню Инглънд Революшън в двубой от Мейнджър Лийг Сокър. 

Срещата се проведе на стадион "Чейс" във Форт Лодърдейл. 

Аржентинската легенда направи три асистенции! 

Попаденията за победителите отбелязаха сънародникът на Меси - Тадео Айенде (32' и 60') и ветерана Жорди Алба (45+3' и 63'). 

Алба бе избран и за играч на мача. 

За гостите се разписа израелецът Дор Тургеман в 59-ата минута. 

С успеха Интер (Маями) събра 59 точки и излезе на трета позиция в Източната конференция. Ню Ингланд Революшън са 11-и с 35 пункта.