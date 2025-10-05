Тимът на Добруджа загуби с 0:2 от Арда като домакин в двубой от 11-и кръг на родната Първа лига.Мачът се проведе на стадион "Дружба" в Добрич.Гостите поведоха в резултата в 21-ата минута когато дълга топка, насочена към, не бе преценена добре от излизащия вратар на домакинитеостана сам на празна врата, разписвайки се за трети път през този сезон.Крайното 2:0 оформи украинският защитникв края на добавеното време на срещата.Това бе 7-и официален двубой за новаците в елита, в който те не стигат до победа. Шампионите от Втора лига през миналата кампания спечелиха за последен път на 8-и август с 2:1 срещу ЦСКА 1948.След днешната загуба Добруджа са на последното (16-о място) с актив от 7 точки. Арда са 10-и с 12 пункта. Кърджалии спряха серия от 2 поредни поражения.В директните двубои това е трета поредна победа за Арда от три срещи през 21-и век срещу този съперник.