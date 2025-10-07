ЗАРЕЖДАНЕ...
Наградиха победителите в 25-ия лекоатлетически крос "Варна"
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Победителите в осемте възрастови групи:
Класиране:
Момчета до 16 г – 2000 м
1.Иван Зотев – СКЛА "Евър“ (Варна)
2.Марин Манолов – СК "Атлет 2004“ (Малко Търново)
3.Борис Генчев – СКЛА "Лудогорец“ (Разград)
Девойки младша възраст – 2000 м
1.Стефания Любенова – СКЛА "Евър“ (Варна)
2.Мая Русева – СК "Супер спорт“ (Варна)
3.Антония Начева – СК "ЕТЪР Атлетик“ (Велико Търново)
Юноши младша възраст – 3000 м
1.Айтунч Алиев – СКЛА "Лудогорец“ (Разград)
2.Павел Ярославов – СКЛА "Олимп 97“ (Силистра)
3.Юлиян Георгиев – СКЛА "Тангра“ (Варна)
Девойки старша възраст – 3000 м
1.Мина Младенова – СКЛА "Олимп 97“ (Силистра)
2.Христина Тодорова – СКЛА "Евър“ (Варна)
3.Емилия Семерджиева – СКЛА "Тангра“ (Варна)
Юноши старша възраст – 4000 м
1.Максим Колев – СКЛА "Локомотив“ (София)
2.Преслав Иванов – КЛА "Виктория“ (Варна)
3.Атила Расим – СКЛА "Шумен“
Жени – 4000 м
1.Наталия Кременска – СКЛА "Евър“ (Варна)
2.Кремена Ковачева – СК "Атлет 2004“ (Малко Търново)
3.Станислава Янакиева – СКЛА "Тангра“ (Варна)
Мъже 6000 м
1.Валентин Вълканов – СКЛА "Тангра“ (Варна)
2.Станислав Рашков – СК "Атлетик“ (Велико Търново)
3.Валентин Бояджиев – СКЛА "Евър“ (Варна)
Още от категорията
/
Милен Василев: Шокиран съм от подновяването на лиценза на БФШ 2022! Очакват ни жестоки международни санкции!
02.10
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.