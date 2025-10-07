Над 100 състезатели от 15 клуба в страната се включиха в 25-ото издание на лекоатлетическия крос "Варна“, който бе част от програмата на Черноморските младежки игри. Организатор на проявата бе СК "Черно море – Атлетик“ със съдействието на Дирекция "Спорт“ към Община Варна, а главен съдия Руслан Грозданов. Въпреки дъждовното време участниците показаха характер и във всички дисциплини. Наградите на победителите бяха връчени от заместник-кметът Илия Коев.Победителите в осемте възрастови групи:Класиране:Момчета до 16 г – 2000 м1.Иван Зотев – СКЛА "Евър“ (Варна)2.Марин Манолов – СК "Атлет 2004“ (Малко Търново)3.Борис Генчев – СКЛА "Лудогорец“ (Разград)Девойки младша възраст – 2000 м1.Стефания Любенова – СКЛА "Евър“ (Варна)2.Мая Русева – СК "Супер спорт“ (Варна)3.Антония Начева – СК "ЕТЪР Атлетик“ (Велико Търново)Юноши младша възраст – 3000 м1.Айтунч Алиев – СКЛА "Лудогорец“ (Разград)2.Павел Ярославов – СКЛА "Олимп 97“ (Силистра)3.Юлиян Георгиев – СКЛА "Тангра“ (Варна)Девойки старша възраст – 3000 м1.Мина Младенова – СКЛА "Олимп 97“ (Силистра)2.Христина Тодорова – СКЛА "Евър“ (Варна)3.Емилия Семерджиева – СКЛА "Тангра“ (Варна)Юноши старша възраст – 4000 м1.Максим Колев – СКЛА "Локомотив“ (София)2.Преслав Иванов – КЛА "Виктория“ (Варна)3.Атила Расим – СКЛА "Шумен“Жени – 4000 м1.Наталия Кременска – СКЛА "Евър“ (Варна)2.Кремена Ковачева – СК "Атлет 2004“ (Малко Търново)3.Станислава Янакиева – СКЛА "Тангра“ (Варна)Мъже 6000 м1.Валентин Вълканов – СКЛА "Тангра“ (Варна)2.Станислав Рашков – СК "Атлетик“ (Велико Търново)3.Валентин Бояджиев – СКЛА "Евър“ (Варна)