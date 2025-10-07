Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Над 100 състезатели от 15 клуба в страната се включиха в 25-ото издание на лекоатлетическия крос "Варна“, който бе част от програмата на Черноморските младежки игри. Организатор на проявата бе СК "Черно море – Атлетик“ със съдействието на Дирекция "Спорт“ към Община Варна, а главен съдия Руслан Грозданов. Въпреки дъждовното време участниците показаха характер и във всички дисциплини. Наградите на победителите бяха връчени от заместник-кметът Илия Коев.

Победителите в осемте възрастови групи:

Класиране:

Момчета до 16 г – 2000 м

1.Иван Зотев – СКЛА "Евър“ (Варна) 

2.Марин Манолов – СК "Атлет 2004“ (Малко Търново) 

3.Борис Генчев – СКЛА "Лудогорец“ (Разград)

Девойки младша възраст – 2000 м 

1.Стефания Любенова – СКЛА "Евър“ (Варна) 

2.Мая Русева – СК "Супер спорт“ (Варна)

3.Антония Начева – СК "ЕТЪР Атлетик“ (Велико Търново)

Юноши младша възраст – 3000 м

1.Айтунч Алиев – СКЛА "Лудогорец“ (Разград)

2.Павел Ярославов – СКЛА "Олимп 97“ (Силистра)

3.Юлиян Георгиев – СКЛА "Тангра“ (Варна)

Девойки старша възраст – 3000 м

1.Мина Младенова – СКЛА "Олимп 97“ (Силистра)

2.Христина Тодорова – СКЛА "Евър“ (Варна) 

3.Емилия Семерджиева – СКЛА "Тангра“ (Варна)

Юноши старша възраст – 4000 м

1.Максим Колев – СКЛА "Локомотив“ (София)

2.Преслав Иванов – КЛА "Виктория“ (Варна)

3.Атила Расим – СКЛА "Шумен“

Жени – 4000 м

1.Наталия Кременска – СКЛА "Евър“ (Варна)

2.Кремена Ковачева – СК "Атлет 2004“ (Малко Търново)

3.Станислава Янакиева – СКЛА "Тангра“ (Варна)

Мъже 6000 м 

1.Валентин Вълканов – СКЛА "Тангра“ (Варна) 

2.Станислав Рашков – СК "Атлетик“ (Велико Търново) 

3.Валентин Бояджиев – СКЛА "Евър“ (Варна)