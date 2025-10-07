ЗАРЕЖДАНЕ...
Германки триумфираха в 8-ия международен тенис турнир за жени от ITF във Варна
Във финала германката Ева Бенеман, която заема 24-то място в световната ранглиста за девойки надигра в две части 7:5, 6:2 Анастасия Цветкович (Сърбия) - №29 в тази възраст.
От българките най-добре се представи младата ни надежда Йоана Константинова, която стигна до топ 4, но там отстъпи в два сета 5:7, 2:6 на Цветкович, след здрава двучасова битка. Това бе и първи полуфинал за 18-годишната българка на сингъл от турнир на Международната федерация ITF за жени.
Представителката на домакините от ТК "Супер спорт“ Естела Иванова в тандем с Йоана Константинова, стигнаха до ¼ финалите на двойки, където над всички бяха водачките в схемата Ева Бенеман/Лора Бохнер (Германия).
Проливните дъждове, наводниха кортовете в комплекса и наложиха промени в програмата, но директора на турнира Кристин Грозданов и главния съдия Андрей Бардан от Румъния, се справиха с предизвикателството.
Милен Василев: Шокиран съм от подновяването на лиценза на БФШ 2022! Очакват ни жестоки международни санкции!
02.10
