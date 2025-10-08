ЗАРЕЖДАНЕ...
Варна е домакин на регатата по кану каяк за купа "Черно море"
Според президентът на клуба Александър Григоров – многократен световен мастър шампион, и главният треньор и 4-кратен бронзов медалист от Световни първенства Паисий Любенов, до момента заявки за участие са дали 60 кануисти и каякари от почти всички клубове в страната, които ще бъдат разпределени в четири възрастови групи.
Програма
08:30 ч. – Техническа конференция
09:00 ч. – Официално откриване
09:30 ч. - К1 – каяк мъже и юноши 5000 м (общ старт)
10:00 ч. - С1 – кану жени и девойки 5000 м (общ старт)
10:30 ч. - С1 - кану мъже и юноши 5000 м (общ старт)
11:00 ч. – К1 – каяк жени и девойки 5000 м (общ старт)
11:30 ч. – Туристически каяци 1000 м – едноместни и двуместни (общ старт)
12:00 ч. – Драконови лодки 1000 м (сборни екипажи по заявка)
12:30 ч. – Награждаване на призьорите
Милен Василев: Шокиран съм от подновяването на лиценза на БФШ 2022! Очакват ни жестоки международни санкции!
02.10
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
