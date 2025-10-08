На 11 октомври /събота/ на гребна база "Бриз“ ще се проведе седмото издание на регатата по кану каяк за купа "Черно море“ – организирана от СК "Черно море – Бриз кану каяк“ с финансовата подкрепа на Община Варна.Според президентът на клуба Александър Григоров – многократен световен мастър шампион, и главният треньор и 4-кратен бронзов медалист от Световни първенства Паисий Любенов, до момента заявки за участие са дали 60 кануисти и каякари от почти всички клубове в страната, които ще бъдат разпределени в четири възрастови групи.08:30 ч. – Техническа конференция09:00 ч. – Официално откриване09:30 ч. - К1 – каяк мъже и юноши 5000 м (общ старт)10:00 ч. - С1 – кану жени и девойки 5000 м (общ старт)10:30 ч. - С1 - кану мъже и юноши 5000 м (общ старт)11:00 ч. – К1 – каяк жени и девойки 5000 м (общ старт)11:30 ч. – Туристически каяци 1000 м – едноместни и двуместни (общ старт)12:00 ч. – Драконови лодки 1000 м (сборни екипажи по заявка)12:30 ч. – Награждаване на призьорите