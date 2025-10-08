ЗАРЕЖДАНЕ...
Черно море вкара три на Добруджа в контрола
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© PFCDobrudja1919
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Наставникът на "моряците“ Илиан Илиев не можеше да разчита на ангажираните с младежкия национален тим Николай Златев и Георги Лазаров.
Фелипе, Густаво Франса и Кристиян Михайлов вкара головете за Черно море.
Милчо Ангелов удари греда за Добруджа. Воденият от Атанас Атанасов тим от Добрич стигна и до още няколко добри положения за гол.
Ето и футболистите, които участваха за Добруджа в проверката: Георги Аргилашки, Богдан Костов, Диого Мадалено, Венци Керчев, Джан Хасан, Малик Ндур, Анхел Пуерто, Айкут Рамадан, Алмин Куртович, Монтасар Трики, Аарон Апия, Галин Григоров, Матеус Леони, Милчо Ангелов, Ивайло Михайлов, Ди Матео Ловрич, Томаш Силва, Андриан Димитров, Кольо Станев и Лукас Кардосо
Още по темата
/
18 футболисти задминаха цената от 100 милиона евро! Един чупи рекорда с над 200 милиона, а фаворитът за Златна топка не е сред тях
20.08
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.