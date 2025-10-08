Черно море победи Добруджа с 3:0 в контролен мач, който се изигра на стадион "Младост“ във Варна.Наставникът на "моряците“не можеше да разчита на ангажираните с младежкия национален тимвкара головете за Черно море.удари греда за Добруджа. Воденият оттим от Добрич стигна и до още няколко добри положения за гол.Георги Аргилашки, Богдан Костов, Диого Мадалено, Венци Керчев, Джан Хасан, Малик Ндур, Анхел Пуерто, Айкут Рамадан, Алмин Куртович, Монтасар Трики, Аарон Апия, Галин Григоров, Матеус Леони, Милчо Ангелов, Ивайло Михайлов, Ди Матео Ловрич, Томаш Силва, Андриан Димитров, Кольо Станев и Лукас Кардосо