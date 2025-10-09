ЗАРЕЖДАНЕ...
Планинско бягане и пешеходен преход сред природата ще събере спортни натури във Варна
Организаторите на събитието СК "Aй Рън“ и Дирекция "Спорт“ към Община Варна отново ще съберат всички желаещи, да споделят онова специално усещане, което само бягането сред природата може да даде.
Три дистанции – 11 км, 26 км или 38 км – всяка със своя характер и предизвикателство. Морето вляво, гората вдясно, а между тях – пътеката, която ще те отведе към твоето лично приключение и онова особено чувство, че правиш нещо голямо за себе си. Тази година за призьорите са осигурени специално изработени оригинални медали – заявиха инициаторите на събитието.
Те изказаха и специални благодарности на дирекция "Спорт“ към Община Варна, която подкрепя инициативи, обединяващи хората и насърчаващи активния начин на живот. Регистрациите вече са отворени – запиши се на https://bst.irun.bg/. Ако случайно пропуснеш онлайн срока, ще можеш да се регистрираш и на място в събота или неделя при раздаване на стартовите пакети.
Програма
06:45 ч. – Раздаване на стартови номера и нови регистрации (старт/финал комплекс "Синьо лято“)
08:00 ч. – Техническа конференция
08:30 ч. – Старт на 38 км
09:00 ч. – Старт на 26 км
09:30 ч. – Старт на 11 км
09:40 ч. – Старт на пешеходен поход
11:00 ч. – Край на контролното време за 11 км
12:30 ч. – Край на контролното време за 26 км
13:30 ч. – Край на контролното време за 38 км
14:00 ч. – Награждаване на победителите и томбола
