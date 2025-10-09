Сподели Сподели
На 12 октомври (неделя), в комплекс "Синьо лято“, в местността Черноморец ще се проведе поредното издание на планинското бягане и пешеходен поход "Black Sea Trail“.

Организаторите на събитието СК "Aй Рън“ и Дирекция "Спорт“ към Община Варна отново ще съберат всички желаещи, да споделят онова специално усещане, което само бягането сред природата може да даде.

Три дистанции – 11 км, 26 км или 38 км – всяка със своя характер и предизвикателство. Морето вляво, гората вдясно, а между тях – пътеката, която ще те отведе към твоето лично приключение и онова особено чувство, че правиш нещо голямо за себе си. Тази година за призьорите са осигурени специално изработени оригинални медали – заявиха инициаторите на събитието.

Те изказаха и специални благодарности на дирекция "Спорт“ към Община Варна, която подкрепя инициативи, обединяващи хората и насърчаващи активния начин на живот. Регистрациите вече са отворени – запиши се на https://bst.irun.bg/. Ако случайно пропуснеш онлайн срока, ще можеш да се регистрираш и на място в събота или неделя при раздаване на стартовите пакети.

Програма

06:45 ч. – Раздаване на стартови номера и нови регистрации (старт/финал комплекс "Синьо лято“)

08:00 ч. – Техническа конференция

08:30 ч. – Старт на 38 км

09:00 ч. – Старт на 26 км

09:30 ч. – Старт на 11 км

09:40 ч. – Старт на пешеходен поход

11:00 ч. – Край на контролното време за 11 км

12:30 ч. – Край на контролното време за 26 км

13:30 ч. – Край на контролното време за 38 км

14:00 ч. – Награждаване на победителите и томбола