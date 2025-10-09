Португалецътще ръководи световната квалификация между отборите наСрещата от квалификационна група "Е" в зона Европа е насрочена за събота, 11 октомври, от 21:45 часа на Националния стадион "Васил Левски".Асистенти на Годиньо ще бъдат Руи Тейшейра и Педро Алмейда, а Мигел Ногейра е назначен за четвърти съдия. За системата за видеоповторения (ВАР) ще отговарят също португалци - Андре Наркизо е главен ВАР-арбитър, а Елдер Малейро е негов асистент.Досегът на португалеца с родния футбол е малък. На 9 юли 2019 година той ръководи първата среща от първия квалификационен кръг на турнира Лига Европа между ЦСКА и ОФК Титоград.