Българската звезда в тенисняма да се завърна на един от своите любими турнир - този в шведската столица Стокхолм, който ще се проведе между 13-и и 19-и октомври.Новината стана ясна след обновяването на листа със заявките на играчите за надпреварата.Българинът фигурираше до днес в него, но се оказва, че явно все още не е възстановен от разкъсването на гръдния мускул. Травмата се случи по време на осминафиналите на "Уимбълдън" при 2 сета актив срещу световния номер 1 тогаваот Италия.Мястото в основната схема на миналогодишния финалист Димитров ще бъде заето от СНадпреварата в Швеция пропуска и миналогодишния шампионот САЩ, който също както Григор, лекува още контузия от "Уимбълдън".Не е ясно още дали сезонът за Димитров приключи или той ще опита завръщане на ATP 500 турнира във Виена (20-26 октомври) и/ или Мастърса в Париж (27 октомври - 2 ноември).