Този уикенд на кортовете в Морската градина на Варна ще се проведе поредното издание на тенис турнира за деца “Varna open" - родени преди 2011 г. и по малки. Проявата е част от юбилейното 10-то издание на Черноморските младежки игри и е организирана от ТК "Черно море Елит“ и ОСК "Черно море“, с подкрепата на дирекция "Спорт“ към Община Варна.Заявки за участие до момента са дали състезатели от няколко центъра в страната, като има и международно присъствие. Главен съдия на проявата е Ивайло Петров, а турнирен директор е доайенът в този спорт Огнян Илиев, който сподели, че всички участници стигнали до ¼ финалите ще си разпределят общия награден фонд, а призьорите ще получат купи и медали.Надпреварата стартира на 11 октомври /събота/, в 10:00 часа на червените кортове на ТК "Черно море“ и може да претърпи промени в зависимост от атмосферните условия.