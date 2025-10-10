ЗАРЕЖДАНЕ...
Тенис турнирът за деца "Varna Open" ще се проведе този уикенд
Заявки за участие до момента са дали състезатели от няколко центъра в страната, като има и международно присъствие. Главен съдия на проявата е Ивайло Петров, а турнирен директор е доайенът в този спорт Огнян Илиев, който сподели, че всички участници стигнали до ¼ финалите ще си разпределят общия награден фонд, а призьорите ще получат купи и медали.
Надпреварата стартира на 11 октомври /събота/, в 10:00 часа на червените кортове на ТК "Черно море“ и може да претърпи промени в зависимост от атмосферните условия.
