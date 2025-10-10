ЗАРЕЖДАНЕ...
Тодор Янчев дебютира начело на младежите с много сложно гостуване
Дебют начело на младежите ни ще направи Тодор Янчев, който замени Александър Димитров, който пък пое мъжете. България заема трето място във временното класиране в група "В" с 4 точки след първите два мача. Победихме Гибралтар у дома с 3:0 и направихме равен като гости на Азербайджан (1:1). За последно играхме с Португалия в тази възрастова група през 2008 г., когато загубихме с 2:0.
Играчите на Луиш Фрейре са лидери с 6 точки, след като надвиха Азербайджан у дома с 5:0 и спечелиха визитата си на Шотландия с 0:2. "Мореплавателите" имат една победа в два официални мача срещу България в тази възраст.
