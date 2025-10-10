Община Варна излезе с открито писмо до Управителния съвет на Българската федерация по волейбол (БФВ) и президента ѝ Любомир Ганев с апел да преразгледа намерението си да предостави домакинството на Европейското първенство за мъже през 2026 година на София. В него се настоява БФВ да потвърди провеждането на срещите в Двореца на културата и спорта във Варна, каквото бе досегашното решение.Аргументите в полза на домакинството на Варна бяха изложени от изпълняващия функциите кмет по време на заседанието на Постоянната комисия "Младежки дейности и спорт" към Общинския съвет.Създадена е и петиция в подкрепа на варненското домакинство. Тя е достъпна онлайн за всички потребители или за подпис в сградата на Община Варна (бул. "Осми приморски полк" 43).Днес столичният общински съвет (СОС) даде съгласие да бъде сключено споразумение за партньорство между Столична община и Българската федерация по волейбол за отпускане на до 500 000 лева от бюджета на общината на БФВ за покриване на разходи за подготовката и организирането домакинството на София за Европейското първенство по волейбол за мъже догодина.