Община Варна с апел към БФВ за домакинството на Евроволей 2026
Аргументите в полза на домакинството на Варна бяха изложени от изпълняващия функциите кмет по време на заседанието на Постоянната комисия "Младежки дейности и спорт" към Общинския съвет.
Създадена е и петиция в подкрепа на варненското домакинство. Тя е достъпна онлайн за всички потребители или за подпис в сградата на Община Варна (бул. "Осми приморски полк" 43).
Днес столичният общински съвет (СОС) даде съгласие да бъде сключено споразумение за партньорство между Столична община и Българската федерация по волейбол за отпускане на до 500 000 лева от бюджета на общината на БФВ за покриване на разходи за подготовката и организирането домакинството на София за Европейското първенство по волейбол за мъже догодина.
Председателят на варненския парламент: Надяваме се, че Европейското първенство по волейбол ще бъде във Варна
Любо Ганев обяви: На 14-и ще се реши къде домакинстваме, има запитвания и от Бургас, Русе и Пловдив
Община Варна: Това решение е некоректно и лицемерно, федерацията дължи обяснение на варненската публика
Милен Василев: Шокиран съм от подновяването на лиценза на БФШ 2022! Очакват ни жестоки международни санкции!
