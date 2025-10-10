Спартак Варна благодари на тези, които са се включили в инициативата за спасението на клуба. Има възможност "соколите" да останат без лиценз и затова от ръководството пуснаха 1000 карти на цена от 1000 лева.Дотук сумата, която е събрана, е над 50 000 лева. До 21 октомври Спартак трябва да представи документи за липса на просрочени задължения към персонала и НАП, за да остане в Първа лига."Соколи!Кипи неуморен труд както в магазина на стадиона, така и зад компютъра в офиса.ОГРОМНО БЛАГОДАРИМ от нас на всички, отзовали се на нашия призив за подкрепа в кампанията "Аз съм Спартак".На снимките в тази публикация виждате само част от хората, които днес дойдоха в магазина, за да участват в кампанията. Първият човек дойде съвсем малко след отварянето на феншопа - казва се Веселин Миланов и дойде на стадиона в първите минути след 9 часа. Първите три дарения получихме още снощи и рано тази сутрин по банков път.Не можем да обработим достатъчно бързо всички постъпили дарения поради наплива, който се получи днес.Надяваме се, че вече сте видели част от благодарствените публикации в официалната страница. Държим да отбележим, че вие виждате хора, дарили преди часове, поради това несмогване с обработката. Имаме потвърдени още много непубликувани дарения, а новите постъпления се увеличават, докато пишем този текст.Соколи, доказахте, че стоите гордо на футболната карта на България", гласи изявлението на варненци.