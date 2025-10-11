От Спартак Варна съобщиха, че събраната сума от дарения в кампанията "Аз съм Спартак" за само един ден и половина е 79 000 лева.Кампанията бе стартирана от варненския тим, след като стана ясно, че лицензът на клуба може да бъде отнет заради нарушения на финансовите критерии и задължения към НАП."КАМПАНИЯ "АЗ СЪМ СПАРТАК“ ПРОДЪЛЖАВА!До момента сме обявили само част от дарителите, тези от вас, които се включиха в кампанията "Аз съм Спартак“ през вчерашния ден.След кратко прекъсване ще продължим с новите имена, които днес решиха и тепърва ще решават да подкрепят кампанията.Само за ден и половина продадените карти са вече 79, а събраната сума е 79 000 лева.На фона на нуждите това не е достатъчно, но за нас е огромно постижение и ясен знак, че ще се борим и духът на Спартак е жив.Молим всеки един от вас – бъдете посланик на кампанията!Говорете с приятели, колеги, бизнеси в града.Всеки, който обича Спартак Варна, трябва да знае, че точно сега е моментът да помогне.Напомняме, че даренията може да направите на място във феншопа на стадион “Спартак" или по банков път:IBAN: BG85TEXI95451008337100Титуляр: СНЦ Трибуна СоколъОснование: Дарение от [Три имена и ЕГН за физически лица/ Наименование на фирма и ЕИК за юридически лица]Молим, тези от вас дарили по банков път да се свържат чрез лично съобщение до официалната ни страница, за да уточним как ще получат картата си или да заповядат директно на място в магазина на стадион “Спартак". Моля и в двата случая, подгответе и представете своето платежно нареждане.За нашите приятели в чужбина имаме вече утъпкан път да направят своето дарение - посредством услугата transferwise на https://wise.com/, като отново въведат посочения IBAN, SNC TRIBUNA SOKOLA като получател и fcspartak1918@gmail.com като имейл на получателя.Благодарим на всички, които вече направиха своята крачка.Продължаваме напред – Заедно за Спартак!"