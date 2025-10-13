Сподели Сподели
Българският футболен съюз прие програма за 1/16-финалите в Купата на България.

Програма за 1/16 финалите от Купа България, както следва:

28.10/вторник/ Спартак Пловдив - Ботев Пловдив 12.45

Бдин - Добруджа 13.30

Рилски спортист - Локомотив София 13.30

Ямбол - Спартак Варна 13.30

Фратрия - Арда 15.45

Дунав Русе - Локомотив Пловдив 18.45

29.10 /сряда/ Миньор Перник - Черно море 12.00

Севлиево - ЦСКА 13.30

Марек - Монтана 13.30

Витоша Бистрица - Берое 13.30

Спартак Пловдив - Славия 13.30

Спортист Своге - Септември 13.30

Загорец - Ботев Враца 13.30

Хебър - Левски 16.30

30.10 /четвъртък/ Черноморец 1919 - Лудогорец 13.30

Янтра - ЦСКА 1948 16.30

БФС си запазва правото на промени в програмата.