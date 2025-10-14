70 кануисти и каякари от цялата страна, взеха участие в седмото издание на регатата по кану каяк за купа "Черно море“ – организирана от СК "Черно море Бриз – кану каяк“ с финансовата подкрепа на Община Варна.Преди началото на събитието професор Димитър Райков – ректор на МУ връчи поздравително писмо на Александър Григоров – президент на клуба домакин, а на церемонията по откриването присъстваха още инж. Деян Грънчаров – пом. ректор на МУ и доцент Жулиета Виденова – ръководител катедра "Физическо възпитание и спорт“ в МУ .Проявата стартира с водосвет на отец Яньо от Варненска и Великопреславска митрополия и се проведе при променливи атмосферни условия във Варненското езеро, като участниците бяха разделени в няколко дисциплини.Каяк 5000 м – жени и девойки1.Йоана Георгиева – "Георгиева“ 2.Габриела Дончева – "Локомотив“ 3. Лина Славова – "Локомотив“Кану 3000 м – жени и девойки1.Дария Павлюк 2. Радостина Ангелова – "Чипилски“ 3. Анна Иванова – "Тракия“Кану 5000 м – мъже и юноши1.Борис Босилков – "Бриз“ 2. Давид Кивел – "Чипилски“ 3. Стефан Терзиев – "Тракия“Каяк 5000 м – мъже и юноши1.Иван Хиндалов – ЦСКА 2. Кристиян Георгиев – "Бдин 77“ 3. Веселин Вълчов – "Бдин 77“Туристически каяцидвуместен каяк1.Веселин Вашев/Павел Филипов 2. Гергина Петкова/Ивайло Петков 3. Самуил Георгиев/Елена Панайотоваедноместен каяк1.Генадий МихайловскиДраконови лодки1.Дракон 1 в състав: Ради Георгиев (тъпан),Теодор Ташков (рул), Иван Хиндалов, Киро Шевев, Стилян Железов, Дивон Димов, Давид Георгиев, Мартин Господинов, Александър Григоров, Гергана Петкова, Давид Кивел, Людмил Белчев, Ана Иванова2.Дракон 2 в състав: Деница Попова (тъпан), Жоро Трихов, Александър Георгиев, Александър Христов, Татяна Иванова, Петър Петров, Кирил Станчев, Борис Босилков, Стамуил Петков, Красимир Иванов, Ангел Железов, Ивелин Ченгелов, Георги Трихов, Стефан Терзиев.Призьорите си разделиха общия награден фонд и получиха купи и медали от Кристиан Димитров - директор на дирекция "Спорт“ към Община Варна, Христо Христов - кмет на район "Младост“, общинският съветник Николай Костадинов, президентът на клуба Александър Григоров и главният треньор Паисий Любенов.