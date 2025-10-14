ЗАРЕЖДАНЕ...
Илия Петков: Добре, че не зависи от мен да реша дали Варна или София да е домакин на Евроволей
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© БФ Волейбол
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Националът коментира и борбата за това къде да се проведе Евроволей 2026. Първоначално бе избран Дворецът на културата и спорта във Варна, но София се намеси, a президентът на Федерацията по волейбол Любо Ганев заяви пред "Фокус“, че дори Бургас, Русе и Пловдив също са имали запитвания. Той каза пред нашата медия, че тази битка за домакинства на голям форум я има в Италия и Полша между различните градове, и е добре, че се случва у нас.
Ето какво заяви Петков:
"Моето мнение ще преднамерено. Аз съм пристрастен, понеже съм от Варна и много ми се иска, още повече, че в Двореца съм бил на европейско първенство, играл съм, знам какво е – атмосферата е уникална, залата абсолютно винаги е пълна. Публиката е близо до игрището и някак си още повече се усеща подкрепата и е неописуемо, трябва наистина да се изживее. Прекрасно е да се играе във Варна, и ми се искаше. Но от друга страна знам, че чисто откъм капацитет на залата, ако го направят в "Арена Армеец“ – тя вече сега не се казва така – но в "Арена 8888“, просто ако и там теоретично се напълни залата, мисля че е с капацитет 14-15 хиляди, също ще е едно доста, доста интересно. Чисто заявка може би, че интересът става все по-голям и по-голям. Не знам. В Бургас вече имахме VNL (Волейболна лига на нациите). Не мисля, че там ще го направят пак. В Русе съм играл в Арената – не знам дали е подходяща. И може би чисто логистично не знам дали ще е окей, но пък да речем ще е някакъв компромисен вариант между Варна и София. Трудно ми е да кажа. Хем искам да дойдат повече хора и всички да имат някак си шанс да си вземат билет, да посетят, хем във Варна ми е доста присърце. Слава богу, че не зависи от мен да трябва да взема решението. Да, не знам.", заяви Петков.
Днес от 10:00 часа на Управителен съвет на Българска федерация по волейбол ще се реши кой град да е домакин на Евроволей 2026.
Още по темата
/
Председателят на варненския парламент: Надяваме се, че Европейското първенство по волейбол ще бъде във Варна
10.10
Любо Ганев обяви: На 14-и ще се реши къде домакинстваме, има запитвания и от Бургас, Русе и Пловдив
09.10
Още от категорията
/
Световният вицешампион Илия Петков: Среброто и запознанството с приятелката ми са най-хубавите подаръци за рождения ми ден
08:46
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.