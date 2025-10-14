ЗАРЕЖДАНЕ...
Варненци с най-точен мерник в турнира по стрелба с лък "Млади стрелци"
Събитието бе организирано от ОСК "Млади стрелци“ със съдействието на Дирекция "Спорт“ към Община Варна и Министерството на младежта и спорта.
Участниците премериха сили в няколко дисциплини: мъже, жени, юноши и девойки до 21 и до 18 г и ветерани 50 + в дивизиите рекърв, компаунд, гол и традиционен лък – индивидуално и отборно, като навсякъде битката бе изключително оспорвана.
В крайна сметка в комплексното подреждане над всички бяха представителите на клуба домакин ОСК "Млади стрелци“ със завоюваните общо 12 медала – от тях 4 златни, 4 сребърни и 4 бронзови. На почетната стълбичка им асистираха стрелците на СК "Феникс Арчъри“ от София с 8 отличия и на СК "Джамбо - 2006“ (Русе) с 6 медала.
Призьорите бяха наградени от Aтанас Темелков - председател на Българска федерация по стрелба с лък, главният организатор на проявата - Стамен Стамов и главния съдия на турнира - Деси Бадинова.
Надпреварата бе генерална репетиция за определяне на националните ни състезатели за предстоящото Европейско първенство през февруари 2026 г, което ще се проведе в Пловдив.
