Най-интригуващият мач от Първа лига в 12-и кръг - този между Черно море и Левски ще бъде съдийстван от Васил Минев

В Добрич Мариян Гребенчарски бе избран за рефер на срещата между ЦСКА и Добруджа. 

На "Хювефарма арена" в Разград Лудогорец приема Спартак (Варна), а главен съдия ще е Любослав Любомиров

